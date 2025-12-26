Levensgrote kerstkaart vol wensen voor kinderen in Beatrix Kinderziekenhuis

Foto via Stihting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

In het Beatrix Kinderziekenhuis is woensdag bijzondere kerstkaart geplaatst, vol met kerstwensen. De wensen komen van donateurs die meededen aan de actie ‘Doneer een kerstwens’, die met hun donatie een hart onder de riem willen steken aan de kinderen die de feestdagen in het ziekenhuis doorbrengen.

De levensgrote kerstkaart blijft tijdens de kerstdagen bij de poli staan, zodat kinderen de kerstwensen kunnen lezen. Met de kaart wil de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis aan de opgenomen kinderen laten zien dat niemand er tijdens de feestdagen alleen voor staat.

De organisatie bedankt iedereen die een wens heeft gedeeld en zo een lichtpuntje heeft gegeven aan de kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis. De kerstwensen leverden de stiching ook een flink geldbedrag op: ruim drieduizend euro. Daarmee financiert de stichting projecten die het verblijf van kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken.