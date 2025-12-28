Let op: papier- en textielcontainers vanaf maandag gesloten tot na de jaarwisseling

Foto gemeente Groningen. Textiel container.

Prullenbakken en papier- en textielcontainers kunnen tijdens de aanstaande jaarwisseling niet worden gebruikt. De gemeente Groningen sluit de containers vanaf komende maandag om schade door vuurwerk aan de containers te voorkomen.

Al voor de Kerst begon de gemeente met het afsluiten van prullenbakken, vertelt de gemeente. Vanaf maandag gaan ook de papier- en textielcontainers dicht: “Deze sluiten we tijdelijk vanaf maandag 29 december. Vanaf 2 januari worden de containers weer geopend.”

Mensen die in deze periode oud papier en textiel weg willen doen, krijgen het advies om het thuis even te bewaren tot de containers weer geopend zijn. Ook geeft de gemeente een advies aan huishoudens die thuis een container voor bijvoorbeeld gft-afval, papier of restafval hebben: “Bewaar deze container, als dat kan, veilig achter slot en grendel om schade te voorkomen.”

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd er in de gemeente Groningen voor ongeveer 59.500 euro aan schade aangericht. Dit bedrag lag hoger dan bij de jaarwisseling een jaar eerder.