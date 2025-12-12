Leerlingen Sint Michaëlschool maken kerstkaarten van oud papier

Op de St Michaëlschool in het centrum van de stad is afvalvrijdag gevierd met een creatieve kerstworkshop.

De leerlingen van groep één en twee maakten van papier, dat anders weggegooid zou worden, kerstkaarten. Daarnaast kregen ze uitleg over recyclen van de milieustewards van de Gemeente Groningen.

Het initiatief is onderdeel van de grotere campagne van de gemeente Groningen genaamd Groningen Afvalvrij. Door deze campagne wil de gemeente in 2030 geheel afvalvrij zijn. Dit houdt in dat alles wat weggegooid wordt, grondstoffen moeten worden voor nieuwe producten.