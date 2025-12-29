Leendert van der Laan lijsttrekker voor Partij voor het Noorden bij gemeenteraadsverkiezingen

De Partij vóór het Noorden heeft haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart gepresenteerd. Fractievoorzitter Leendert van der Laan is eerder door de ledenvergadering aangewezen als lijsttrekker en voert opnieuw de kieslijst aan.

Van der Laan vervulde de afgelopen jaren ook al de centrale rol bij de Partij vóór het Noorden. “Het is een grote verantwoordelijkheid om deze lijst aan te mogen voeren”, aldus Van der Laan. “Met dit team laten we zien waar onze partij voor staat: betrokken, lokaal geworteld en inhoudelijk scherp.”

De partij wil de inwoners van stad, maar ook in de dorpen op één zetten. Vooral participatie is een belangrijk instrument, volgens Van der Laan. “Dit blijft onvoldoende, als het gaat om DOT, het Geheugenpaviljoen of Betonbos: de bewoners spelen altijd tweede viool. Het gevaar daarin is dat er een vorm van passiviteit gaat ontstaan van, zeker bij burgers die zich juist nu actief opstellen. Als je een actieve gemeente wil zijn, moet je ook samen met de inwoners aan de slag gaan.”

Als het aan Van der Laan ligt, gaat de ingevoerde reclamebelasting van de baan. “Dat helpt niet die ondernemers om hen het gevoel te geven dat ze ertoe doen.”

Ook qua parkeerbeleid moet de gemeente aantrekkelijk blijven. Van der Laan: “Zeker voor je buitengebied. daar beschikt bijna elke bewoner van een auto. En dat is ook het belangrijkste vervoermiddel.”

Andere kandidaten

Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat Matthijs Hekert, beleidsadviseur en politiek woordvoerder van de partij. Hekert vervult al geruime tijd een sturende rol als ideoloog en kwartiermaker en staat bekend om zijn inhoudelijke scherpte in het debat.

Op plek drie staat Evelien Bernabela, die na vier jaar ervaring als raadslid opnieuw op de lijst is geplaatst. De top tien van de kandidatenlijst wordt in belangrijke mate gevormd door jonge kandidaten. Daarmee laat de Partij vóór het Noorden zien dat een nieuwe generatie zich actief wil inzetten voor de lokale politiek, in samenhang met ervaring en continuïteit.

De lijst combineert ervaren partijleden met nieuwkomers die duidelijk geworteld zijn in Groningen en de regio, waaronder Jonathan Schans (26) op plek vier en Myrthe Jansen (30) op plek vijf. De kandidatenlijst telt in totaal 24 kandidaten. Op de laatste plaats van de lijst staat Jan Oosterhaven als lijstduwer. Oosterhaven is emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit.