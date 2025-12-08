Leefstraten keren terug in 2026: straat tijdelijk autovrij voor ontmoeting en spel

Foto: gemeente Groningen

Het wordt in 2026 opnieuw mogelijk om een straat tijdelijk in te richten tot een plek van ontmoeting, spelen en ontspanning. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

Het begrip ‘leefstraat’ in Groningen is niet nieuw. De afgelopen jaren kent het initiatief meerdere succesverhalen. Dat er in 2026 een vervolg komt is mede te danken aan de fractie van GroenLinks die zich hier sterk voor heeft gemaakt. Een leefstraat is een tijdelijke, autovrije straat die in de zomervakantie plaatsvindt. In 2026 is dit in de periode tussen 4 juli en 16 augustus. De gemeente stelt dat er “tijdens zo’n periode bijvoorbeeld picknicktafels en speeltoestellen geplaatst kunnen worden in de straat, zodat er volop de ruimte is voor ontmoeting, spel en ontspanning.”

Om een leefstraat mogelijk te maken, moeten minimaal drie bewoners uit een straat het initiatief nemen om het te organiseren. “Zij zorgen voor voldoende draagvlak vanuit de buurt, door bewoners van hun straat en aangrenzende straten tijdig te betrekken bij hun plannen,” aldus de gemeente. “Als gemeente ondersteunen, adviseren en faciliteren wij hierbij.” Mensen die enthousiast zijn kunnen zich voor 1 april via de website van de gemeente aanmelden voor de leefstraat.