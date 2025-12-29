Last van vuurwerk? Gemeente brengt ‘hotspots’ in kaart om overlast aan te pakken

Ervaar je overlast van vuurwerk? De gemeente wil dat graag weten en roept inwoners daarom op om melding te maken van de overlast via de website.

Met een melding wordt het probleem niet direct opgelost, maar wel geregistreerd: “Zo weten we waar het probleem het grootst is en kan de politie of handhaving dit verder oppakken.”

Online overlast melden aan de gemeente kan via dit online formulier. Kies bij het doen van een online melding voor ‘geluidsoverlast’ en geef zoveel mogelijk informatie. Telefonisch een melding doorgeven kan ook, van maandag tot en met vrijdag (niet op 1 januari) van 10:00 tot 17:00 uur via 050 587 58.

Is de vuurwerkoverlast ernstig en is ingrijpen van de politie nodig? Bel dan de politie op 0900 – 8844 of doe een online melding van vuurwerkoverlast bij de politie. Is de situatie levensbedreigend? Bel direct 112.