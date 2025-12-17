Lange file op zuidelijke ringweg door ongeluk op A7 bij Westpoort

File in Hoogkerk (foto ter illustratie - 112groningen.nl)

Door een botsing tussen drie auto’s op de A7 tussen Hoogkerk en Westpoort ontstond woensdagmiddag een forse file op de zuidelijke ringweg.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur op de noordelijke rijbaan van de A7, de rijbaan vanuit Stad richting Drachten. Om het ongeluk af te handelen, werden twee rijbanen tijdelijk afgesloten.

Hoewel één rijbaan snel weer werd geopend, ontstond toch een zeer lange file op de A7 en de zuidelijke ringweg. Volgens de ANWB reikte de file op zijn langst tot aan knooppunt Euvelgunne. Hoewel de file relatief snel oploste, stond het verkeer rond 17.00 uur nog steeds vast tot aan het Vrijheidsplein.