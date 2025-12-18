Landschapsbeheer Groningen krijgt waarderingsprijs

Foto: Facebookpagina Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen heeft op 13 december de Gouden Mispel van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ontvangen.

De organisatie kreeg deze waarderingsprijs voor haar inzet bij het landschapsherstel rond Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren in het project Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht. Hierbij worden houtwallen en hagen hersteld. De Gouden Mispel wordt jaarlijks uitgereikt aan personen en organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het Nederlands cultuurlandschap.

Projectleider Janneke van Goethem: “Dit is een mooie erkenning. Dankzij de inzet van bewoners, vrijwilligers en onze partners zorgen we ervoor dat het iconische cultuurlandschap van Gorecht behouden blijft voor de toekomst.”

Het project is gefinancierd door de gemeente Groningen, provincie Groningen, Stichting Trees for All en het Dinamo Fonds.