Laatste namen maken line-up ESNS compleet

Foto: Sezen Betaubun via ESNS

Eurosonic Noorderslag (ESNS) meldt dinsdagochtend dat twintig nieuwe artiesten zijn toegevoegd aan Eurosonic. Ook zijn de laatste eenentwintig acts voor Noorderslag aangekondigd. Daarmee is het volledige programma voor de jubileumeditie rond.

Eurosonic is nu helemaal gevuld met namen uit verschillende Europese landen. Onder meer Barbora Hora, Dina Jashari, Goldkimono, Nusantara Beat, Sofía Gabanna en YĪN YĪN staan van woensdag tot en met vrijdag op podia in de stad Groningen.

De laatste artiesten voor Noorderslag zijn ook bekend. Onder anderen Alice Olsthoorn, Honey I’m Home, LUNA, Naga Kirana en Tom Forever staan op zaterdag in De Oosterpoort. Een opvallende naam is Donnie, die op Noorderslag de Grote Zaal opent met een speciale show. In ‘Donnie presenteert: Het Party Comité’ laat hij samen met onder meer Marco Schuitmaker, Ammar en Robert van Hemert de grootste Hollandse hits van de afgelopen jaren horen.

Ook maken 3FM en FunX nieuwe talenten bekend. Dylisa, Fit, Josua Peter, Lavils en XXJULÍA treden op in de talentruimte die beide zenders samen hosten. Daarnaast zijn onder anderen halfpastseven, JUNO, KAGAMI, Kruidkoek & Joost Oomen, QUANZA en Sunflower bevestigd voor het NPO Luister Soul & Jazz-podium.