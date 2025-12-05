Kringloopwinkel GoudGoed blij met nieuwe plek aan Paterswoldseweg: “We hebben veel ruimte”

Kringloopwinkel GoudGoed is bijna een week geopend. Volgens manager van WerkPro Bastiaan van Vliet lopen de zaken goed. “Het is gigantisch druk”

De nieuwe vestiging, die voorheen aan het Damsterdiep zat, ging afgelopen zaterdag open. De opening markeert een flinke stap in een bredere ontwikkeling binnen GoudGoed en WerkPro. Die stichting heeft al jaren meerdere kringloopwinkels in Noord-Nederland.

De verhuizing is goed gegaan, volgens Van Vliet. “We waren zowel op het Damsterdiep aan het uitverkopen en hier waren we ook druk bezig met inrichten. Het was wel alle hens aan dek, maar dat is goed verlopen. Het pand is ook fijn met veel ruimte en we hebben veel licht door de vele raampartijen.”

De locatie ligt volgens Van Vliet gunstiger dan voorheen. “We zaten op een industrieterrein dat wat achteraf lag. Hier zitten we tegen een woonwijk aan waar veel verkeer langskomt. Daar hebben we ontzettend veel voordeel mee.”

GoudGoed heeft ook een nieuwe huisstijl gekregen, met de slogan ‘kringloop met kansen’. Wat daarin niet verandert, is de maatschappelijke opdracht van GoudGoed als onderdeel van WerkPro. Zo komen nog een paar projecten naar de nieuwe locatie toe. Van Vliet: “Zoals het textielsorteercentrum en het Twaalde Huis, maar ook Nais, het naaiatelier. We hebben nog wel wat te doen, maar ergens begin maart is dat ook deze kant op.”