Koude Kerstdagen gevolgd door iets zachter weekend

De maan achter de toren van de Sint Josefkathedraal - Foto: Karin Engelkes

Een witte Kerst zit er dit jaar niet in. Maar winterse temperaturen zeker. De twee kerstdagen verlopen koud en zonnig. Het weekend erna wordt een paar graden warmer.

Eerste Kerstdag kent een matige noordoostenwind en de temperatuur ligt tussen -1 en +2 graden. ’s Nachts vriest het op veel plekken tot -4 graden. Ook Tweede Kerstdag blijft het rustig en zonnig, met temperaturen rond 1 graad. De nacht erna kan het licht vriezen en er is kans op mist.

Op zaterdag wordt het iets zachter met 4 tot 6 graden. Er zijn wolkenvelden, maar het blijft droog. In de avond en nacht klaart het op, dan vriest het nog licht en kan mist ontstaan. Zondag blijft het kwik rond de 3 graden steken. Ook is er kans op mist of wat wolkenvelden, maar de zon laat zich ook geregeld zien.

Vanaf maandag neemt de bewolking toe. In de loop van de week kan er wat motregen vallen. Overdag wordt het zo’n 5 graden, ’s nachts rond nul of net iets daarboven. Het nieuwe jaar begint mogelijk met regen.