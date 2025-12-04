Koninklijke Munt presenteert dukaat met voormalige Poelepoort

Foto: Koninklijke Nederlandse Munt

De voormalige Poelepoort in Groningen staat afgebeeld om de nieuwe Zilveren Dukaat van de Koninklijke Nederlandse Munt. De munt is vanaf nu verkrijgbaar.

De Dukaat is onderdeel van de serie ‘Nederlandse stadspoorten en toegangswegen’. De Poelepoort was een stadspoort die rond 1470 werd afgebroken. De munt wordt geslagen in opdracht van het Ministerie van Financiën en verschijnt als verzamelaarsmunt. De serie ‘Nederlandse stadspoorten en toegangswegen’ gaat langs alle twaalf provincies en licht hier één stadspoort of historische toegangsweg uit.

De Poelepoort werd gebouwd in de 13e eeuw en diende voornamelijk als gevangenpoort. De poort stond direct ten oosten van de verbreding van de huidige Poelestraat. De fundamenten ervan werden in 1989 teruggevonden. Archeoloog Gert Kortekaas denkt dat de poort rond 1470 werd afgebroken bij een nieuwe stadsuitleg. Een nieuwe poort werd toen enkele meters naar het oosten gebouwd.

Op de voorzijde van de Zilveren Dukaat staat hertog Karel van Egmond, ook bekend als Karel van Gelre, voor de Poelepoort. Van de munt zijn slechts 1.500 stuks gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.