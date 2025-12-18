Koningin Maxima opent jubileumeditie ESNS

Koningin Máxima opent woensdagavond 14 januari de 40e editie van ESNS (Eurosonic Noorderslag) in De Oosterpoort.

De koningin bezoekt de openingsshow met optredens van het Duitse theaterduo Siegfried & Joy, de Oekraïense Alina Pash, de Nederlandse band YĪN YĪN en zangeres Lia Kali uit Spanje.

In de openingsshow blikt ESNS terug op de afgelopen 40 jaar met gesprekken, archiefbeelden en bijdragen van onder meer oud-Popprijs-winnaars en Eurocommissaris Glenn Micallef. Met Europe Calling kijkt ESNS ook naar de toekomst.

Nadat koningin Máxima en directeur van ESNS, Anna van Nunen, de jubileumeditie officieel hebben geopend, woont ze de live show bij van Goldkimono en zanger Dove Ellis uit Ierland. Tenslotte gaat ze in gesprek met artiesten die op de eerste dag van Eurosonic 2026 en in de afgelopen jaren hebben opgetreden op het showcasefestival.

De ESNS26 Conferentie begint donderdagochtend met een knal. Voor de 40e verjaardag van het festival presenteert het magische duo Siegfried & Joy uit Berlijn een speciale show, geïnspireerd door het manifest Europe Calling. De twee goochelaars presenteren een show met sensationele illusies, wilde verhalen en de juiste dosis zelfspot.