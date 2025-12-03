Komende dagen veelal grijs maar droog, kans op neerslag neemt toe in het weekend

Foto: Joris van Tweel

Tot en met zondag is het weer in Groningen met één woord te omschrijven: herfst. Die omschrijving wordt iedere dag toepasselijker, met een dichttrekkend wolkendek en toenemende periodes met neerslag.

Door Johan Kamphuis

Vandaag is er veel bewolking. In de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het zuidwesten dunner en klaart het op. De maximumtemperatuur schommelt rond 8 graden bij een matige zuidwestenwind.

In de nacht naar vrijdag neemt de bewolking weer toe en daalt het kwik naar 3 graden. Vrijdag overdag is het grijs maar droog. Het wordt 7 graden.

Na neerslag in de nacht is het zaterdag bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen, afgewisseld door droge perioden. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt het 7 graden. In de avond en nacht volgt meer regen.

Zondag is er veel bewolking en de meeste regen lijkt weer voor later op de dag of de avond. Het wordt zachter met 10 of 11 graden als maximumtemperatuur.

Houdt het zachte en wisselvallige weer aan? Het antwoord daarop is te lezen op de weerpagina of te beluisteren om 8.50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow.