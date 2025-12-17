Kolommen weg, meer groen en muurschilderingen? Zo moet het verder met het Geheugenpaviljoen

Studio L.A., het in Amsterdam gevestigde architectenbureau achter het Geheugenpaviljoen bij het Zuiderplantsoen, moet terug naar de tekentafel. De gemeente wil begin maart met aangepaste plannen naar omwonenden om het omstreden kunstwerk van delen van de oude zuidelijke ringweg alsnog te laten bestaan.

De aanleg van het Geheugenpaviljoen zorgde begin vorig jaar voor veel ophef, vooral onder omwonenden. Een petitie tegen de ombouw van delen van de oude zuidelijke ringweg tot kunstwerk haalde bijna 1.800 handtekeningen. Ook uit een peiling van OOG bleek dat het draagvlak beperkt was. Veel bewoners wilden niet aan de ringweg herinnerd worden en vrezen dat hun uitzicht wordt verpest.

Na die kritiek besloot het gemeentebestuur het inspraakproces opnieuw te doen en beloofde het meer met bewoners in gesprek te gaan. Maar het college hield wel voet bij stuk. Vorige maand besloot een meerderheid van de gemeenteraad, met steun van het college, dat het Geheugenpaviljoen er komt. Voorstellen om het kunstwerk te slopen of deels te slopen werden half november verworpen.

Aangepast ontwerp met hints uit Stadhuis

Daarmee is de komst van het kunstwerk zeker, maar wel met aanpassingen. De gemeente heeft Studio L.A. opdracht gegeven om het ontwerp te herzien. Daarbij wordt onder meer gekeken naar meer groen, het mogelijk verwijderen van één of meerdere kolommen buiten het hoofddeel, het aanbrengen van muurschilderingen en maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren.

Maar de basis van het ontwerp blijft daarbij wel overeind: de twee staanders met drie horizontale liggers (één staander aan de oostzijde en drie betonnen staanders aan de westzijde die aflopen in hoogte) blijven zoals ze al waren opgetekend. En de twee kunstenaars houden de vrije hand: Studio L A verwerkt deze inbreng ‘als die past binnen de essentie van hun artistieke ontwerp’. Volgens de gemeente ziet Studio L.A. wel kansen om zaken aan te passen.

Stadjers mogen zeker twee keer meepraten

Daarna mogen omwonenden en andere belangstellenden hun plasje doen over de ontwerpvoorstellen. Begin maart organiseert de gemeente een eerste inloopbijeenkomst, waar de kunstenaars hun ideeën voor de aanpassingen laten zien. Bezoekers kunnen daarop reageren. In de weken daarna komt er een klankbordgroep van bewoners en deskundigen die meepraat over de uitwerking. In mei volgt een tweede inloopbijeenkomst, waarin het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd. De gemeente verwacht dat dit definitieve ontwerp er komende zomer is.