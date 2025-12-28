KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist

Foto Andor Heij. Woontoren Helix in de Hoogte in de mist

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke dichte mist. In Groningen kan dit de hele zondag slecht zicht voor het verkeer opleveren.

Het meteorologisch instituut heeft de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. In Groningen duurt deze waarschuwing in ieder geval tot maandag om 02.00 uur in de nacht.

Plaatselijk kan de mist zo dicht zijn dat er minder dan tweehonderd meter zicht is. De mist kan verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden door de mist.