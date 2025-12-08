Kleine wijzigingen in dienstregeling bus en trein vanaf zondag

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Vanaf komende zondag veranderen een paar vertrektijden van bussen en treinen in Groningen. Volgens het OV Bureau Groningen-Drenthe zijn die vooral bedoeld om beter aan te sluiten op andere treinen en buslijnen en de veerdiensten naar de Waddeneilanden. De grote wijziging van het busnet volgt pas komende zomer.

Arriva past op zondagen de vertrektijden van treinen in Oost-Groningen aan. Daarnaast verschuiven de vertrektijden van de veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog vanaf 6 januari. Daarom veranderen op dezelfde dag ook de tijden van verschillende Qbuzz-bussen. Een daarvan is buslijn 163 van Stad naar Lauwersoog, die al komende zondag begint met een gewijzigde dienstregeling.

Een buslijn tussen Ureterp en Marum krijgt nieuwe vertrektijden om beter aan te sluiten op de bus naar Groningen in Marum. ’s Ochtends rijden de bussen voortaan elke 30 minuten in plaats van twee bijna gelijktijdige ritten per uur. Tussen Assen en Groningen verandert eveneens het een en ander. Buslijn 109 gaat voortaan stoppen bij halte De Trefkoel in Groningen, waardoor nieuwe rechtstreekse verbindingen ontstaan voor inwoners van Paddepoel en Selwerd. Buslijn 110 krijgt in de middag gewijzigde vertrektijden om beter aan te sluiten op schooltijden in De Wijert.

Reizigers van buslijn 178 tussen Groningen en Siddeburen krijgen er op werkdagen een late rit bij. Ook wordt de dienstregeling ’s avonds gelijkmatiger. De laatste bus vertrekt straks om 00.50 uur vanaf Groningen Hoofdstation.