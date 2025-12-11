Kledingbank Zeecontainer maakt zich klaar voor kerstpakkettenactie

De Zeecontainer aan de Pop Dijkemaweg bereidt zich voor op de jaarlijkse kerstpakkettenactie. De kledingbank, waar mensen met een kleine beurs normaal gesproken terecht kunnen voor gratis kleding, deelt binnenkort opnieuw kerstpakketten uit aan haar leden.



Natascha, één van de vrijwilligers, legt uit wat er allemaal in zit en benadrukt dat het pakket bedoeld is als een warm gebaar richting mensen die weinig te besteden hebben. De organisatie vindt het belangrijk om rond de feestdagen iets extra’s te kunnen doen. “Wij proberen elk jaar de mensen echt te betrekken, ook om ze het kerstgevoel te geven,” vertelt Natascha. Tijdens de uitgiftedag worden zitjes gemaakt, is er warme chocolademelk en een oliebol voor iedereen, zodat bezoekers even rustig kunnen zitten voordat ze hun pakket meenemen.

De samenstelling van de pakketten is volledig afhankelijk van donaties. Natascha vertelt dat het in het begin moeizaam liep, maar dat er uiteindelijk via een oproep per e-mail en hulp van onder andere de Rotary en lokale bedrijven voldoende binnenkwam om mooie pakketten te maken.

Extra hulp blijft welkom. Donaties worden niet alleen gebruikt voor de kerstpakketten, maar helpen de Zeecontainer ook bij andere vormen van ondersteuning die zij het hele jaar door bieden. De organisatie hoopt dat er nog genoeg binnenkomt om het aantal van tachtig pakketten te halen of misschien wel te verhogen.