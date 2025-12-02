Kiosk op Grote Markt krijgt nieuwe invulling: “Iets bieden wat de stad op deze plek nog mist”

Foto: Rieks Oijnhausen

Na maanden van leegstand krijgt de Kiosk op de Grote Markt een nieuwe bestemming. De nieuwe exploitant is Bektas Kablan, die al ruim veertien jaar ‘Moi Kebap’ in de Oosterstraat runt.

Op de Grote Markt wordt er deze dagen volop gewerkt. Nieuwe apparatuur wordt uitgepakt en alles wordt klaargemaakt voor de opening. “Deze week tekende Kablan het huurcontract”, vertelt Dolf Stelpstra van de gelijknamige makelaardij. “Na vier maanden leegstand komt er weer leven in het gebouwtje. De opening staat gepland voor halverwege december.” De afgelopen jaren werd de Kiosk bestierd door Klaas Posthumus. Die maakte in januari bekend er mee te zullen gaan stoppen vanwege zijn gezondheid.

De nieuwe exploitant is Bektas Kablan die aan de Oosterstraat naast kebap ook verse, lokaal gesneden friet serveert. Maar volgens Kablan is het niet de bedoeling dat er op de Grote Markt kebap verkocht gaat worden: “De naam blijft De Kiosk, maar we gaan ons richten op kwaliteitskoffie, frisdranken en heerlijke broodjes. Iets wat Groningen op deze plek in de stad nog mist.” Daarnaast denkt hij aan het aanbieden van echte Groningse producten. Hoe dat precies vorm krijgt, zal in overleg met de gemeente in de loop van het komende jaar worden bepaald. Sigaretten komen in eerste instantie niet in het assortiment, ook al vragen bezoekers daar regelmatig naar. “We moeten die klanten helaas teleurstellen”, aldus Kablan.