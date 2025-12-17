Kevin van Veen veroordeeld voor mishandeling

Voetballer Kevin van Veen, voormalig speler van FC Groningen, is door een rechtbank in het Schotse Hamilton veroordeeld voor huiselijk geweld tegen zijn toenmalige vriendin.

Hij hoeft de cel niet in, maar kreeg wel een contactverbod van vijf jaar opgelegd en moet een boete van duizenden ponden betalen. Van Veen werd ervan beschuldigd zijn ex-partner ‘geestelijk gemarteld’ te hebben. Het gebeurde allemaal in Schotland, waar hij destijds onder contract stond bij de club Motherwell.

De 34-jarige Van Veen, die van 2023 tot dit jaar in dienst was van FC Groningen, heeft de feiten altijd ontkend. Na enkele maanden zonder veel succes bij de FC te hebben gespeeld, werd hij verhuurd aan een Schotse club. Van Veen staat momenteel onder contract bij FC Eindhoven in de KKD (Eerste Divisie).

Van Veen kreeg een boete van 3500 pond opgelegd plus een contactverbod van vijf jaar. Als hij dat verbod overtreedt, wacht hem alsnog de cel.