Kerstmarkt in Haren op zaterdag steunt Visio en kinderen in Kenia

In het Gorechthuis aan de Hortuslaan in Haren vindt zaterdag 13 december een kerstmarkt plaats. De opbrengsten van deze kerstmarkt gaan naar het goede doel.

“De deuren gaan om 10.30 uur open”, schrijft de organisatie. “Bezoekers kunnen op de markt onder andere mooie kerststukken verwachten. Ook zijn er verschillende leuke cadeauartikelen met een Gronings tintje. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan kaarsen in de vorm van de Martinitoren en borrelplanken met daarop een Groningse afbeelding. Ook zullen er bakartikelen, kerstaarten, kerstengelen, kabouters en lekkernijen aangebonden worden.”

Oliebollen

De kerstmarkt wordt georganiseerd door de werkgroep GoedeDoel Haren. Deze groep bestaat uit leden van Helping Hands Haren, leden van de Diaconale Raad Haren en enthousiasme vrijwilligers. Naast deze actie zal er aan het einde van de maand ook een oliebollenactie worden gehouden. “Deze organiseren we in samenwerking met bakkerij Haafs. Bestellijsten voor oliebollen zijn onder andere verkrijgbaar tijdens de kerstmarkt. Op Oudejaarsdag worden de oliebollen geleverd.”

De netto-opbrengsten van alle activiteiten gaan dit jaar naar twee goede doelen. Men heeft gekozen voor Visio Onderwijs Haren. Deze instelling biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele of meervoudige beperking. Het is in de eerste plaats een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. Toch zijn zij ook een speciale school. Het lesmateriaal, de schoolomgeving, de expertise van (vak)leraren en de groepsgrootte zijn aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. De school heeft als specifieke wens om een buiten tafeltennistafel te realiseren voor rolstoelgebruikers.

Het tweede goede doel is de stichting Eboo in Kenia. In de hoofdstad Nairobi ligt Kibera, de grootste sloppenwijk in Afrika. In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. De kinderen uit de sloppenwijk Kibera moeten verplicht een uniform aan als ze naar school gaan. Maar veel gezinnen leven in grote armoede en hebben geen geld voor school, schoolboeken, uniformen en schoolschoenen. Stichting Eboo in Kenia zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen. Honderd procent van het gedoneerde geld wordt hiervoor ingezet.”

De kerstmarkt zaterdag in het Gorechthuis duurt tot 16.00 uur.