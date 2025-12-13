Kerstmarkt Hoornse Meer trekt veel belangstelling: “Brengt mensen bij elkaar”

De kerstmarkt op het S. Allendeplein in de wijk Hoornse Meer is zaterdag een groot succes geworden. De organisatie spreekt van een verbindend evenement dat door de jaren heen aan populariteit heeft gewonnen.

“We boden een overdekte kerstmarkt aan met feestelijk verlichte en verwarmde tenten”, vertelt Elly Hohé van de organisatie, terwijl zij en haar collega’s de laatste kraampjes aan het afbreken zijn. “In totaal hadden we 22 standhouders met een heel gevarieerd aanbod. Je moest denken aan kerstkaarten, mutsen, sieraden, kleding en kerstversieringen.”

Hohé spreekt van een erg geslaagde dag: “Het contrast met vorig jaar kon eigenlijk niet groter. Vorig jaar hebben we de markt af moeten gelasten omdat het te hard waaide. Uit voorzorg had de eigenaar van de tenten dit keer extra betonblokken meegenomen, maar die bleken niet nodig: er was veel zon en de temperatuur was aangenaam. Qua weer kon het niet beter. Zojuist heb ik nog even een rondje gemaakt langs de standhouders: iedereen kijkt terug op een hele geslaagde dag waarbij er veel is verkocht.”

“Brengt mensen samen”

Volgens Hohé is het ook belangrijk dat de markt gehouden wordt vanwege de sociale functie: “Onze inschatting is dat we vandaag vijfhonderd bezoekers hebben gehad. Wat wij zien is dat het mensen samenbrengt, dat het mensen verbindt. Vanochtend was er een mooi voorbeeld. Een aantal oudjes kwam aan het einde van de ochtend een kopje snert halen. Daarna gingen ze weer naar huis, om in de middag terug te komen voor een glas glühwein. De kerstperiode is niet voor iedereen gezellig en leuk; er zijn ook best wel wat mensen eenzaam. Door zo’n markt te organiseren, zorg je dat er verbondenheid ontstaat. Je ziet ze genieten, waarbij ze ook niet met lege handen naar huis gaan.”

Ook bij standhouders is de markt een succes: “Wat wij merken is dat men het leuk vindt om hier te staan. Elk jaar maken we reclame, hangen we posters op. Maar de meest effectieve reclame is dat mensen er in hun eigen omgeving over gaan praten, dat het leuk en gezellig is. En daar plukken we nu de vruchten van. Een aantal standhouders lieten zojuist bijvoorbeeld weten dat ze volgend jaar december weer terug willen komen. Fantastisch natuurlijk! Maar ik heb gezegd, stuur maar een mailtje. We moeten eerst deze editie nog opruimen. Maar je begrijpt dat we met zulke berichten super blij zijn.”