Kerstcadeaus voor buurtbewoners gestolen uit Platinaflat in Vinkhuizen (update)

Foto: PxHere.com

Tientallen kerstcadeautjes zijn gestolen uit een opslagruimte in de Platinaflat in Vinkhuizen. De cadeaus waren bedoeld voor buurtbewoners in een speciaal kerstprogramma.

Vrijwilligers van de werkgroep Kerstmensen van Samen Sterk Vinkhuizen ontdekten donderdagochtend dat drie tassen met ingezamelde cadeaus uit een opslagruimte in de Platinaflat waren gestolen.

De werkgroep had de cadeaus de afgelopen weken verzameld via donaties uit de buurt. Ze zouden vandaag worden ingepakt tot kersttasjes voor genomineerde bewoners. “Het gaat niet alleen om de spullen, maar om het gebaar,” laat de organisatie weten. “Dit raakt ons allemaal.”

Update: De cadeaus voor de kinderen niet zijn gestolen. Een anonieme sponsor heeft zich gemeld om nieuwe cadeaus te kopen voor de volwassenen.

De vrijwilligers doen geen aangifte, maar hopen dat de tassen worden teruggebracht. “Het zou mooi zijn als de dader of daders de kadootjes weer terug zouden willen brengen naar de plek waarvandaan ze zijn gestolen.” Wie verantwoordelijk is of meer informatie heeft, kan anoniem contact opnemen door te bellen of te appen met 06-16609487 of via Wijknieuws Vinkhuizen op Facebook.