Kap bomen op Hoefijzerterrein mag doorgaan van rechter

De locatie van de voormalige hoefijzerfabriek in Helpman. Foto: Google Maps

De gemeente Groningen mag doorgaan met het kappen van bomen op het terrein van de voormalige Hoefijzerfabriek. Dat besloot de rechtbank in Groningen afgelopen maandag. Omwonenden hadden gevraagd om de kap tijdelijk te stoppen, maar dat verzoek is afgewezen.

Op het terrein van de voormalige hoefijzerfabriek in Helpman komen 139 woningen. Daarvoor moeten ongeveer 18 bomen worden gekapt. Zeven omwonenden zijn tegen de kap en hebben beroep ingesteld tegen de vergunning. Omdat de projectontwikkelaar snel wil beginnen met kappen, vroegen de omwonenden de rechter om de kap voorlopig tegen te houden.

De omwonenden vinden dat sommige bomen op het terrein, na het afgeven van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen, inmiddels monumentaal zijn geworden of in betere staat zijn dan in gemeentelijke onderzoeken staat. De rechter ging daar niet in mee. Volgens de rechter is het bomenonderzoek zorgvuldig uitgevoerd en worden de meeste bomen die door de bewoners worden genoemd niet gekapt. De rechter beaamt dat één boom inmiddels monumentaal is geworden, maar de gemeente mag van de rechter uitgaan van het bestaande onderzoek.

Ook andere argumenten tegen de kap van de woningen, zoals omgevingsgroen, privacy en uitzicht, zijn volgens de rechter voldoende door de gemeente gewogen. Tegelijkertijd mag de gemeente zwaar gewicht geven aan het belang van woningbouw. Daarom wijst de rechtbank het verzoek van de omwonenden af en mag de vergunninghouder beginnen met de kap van de bomen.