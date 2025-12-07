Kansloze nederlaag Donar in Brussel

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag in Brussel een ruime nederlaag geleden tegen Brussels Basket. Het werd 91-76.

Beide ploegen hadden evenveel wedstrijden gewonnen, en in het eerste kwart waren de verschillen tussen beide ploegen lange tijd klein. Daarna zorgden turnovers van Donar en 2 driepunters en twee dunks van de Belgen ervoor dat Brussels Basket in anderhalve minuut uitliep van 20-19 naar 30-19, wat ook de eerste kwartstand werd. In het tweede kwart kwam Donar nog snel terug tot 33-30, maar daarna volgde een 14-0 run. Bij rust was het 54-34.

Na rust liep de thuisploeg langzamerhand verder uit. Opvallend was nog dat Carlton Linguard Jr. in 15 seconden twee onsportieve fouten maakte, waardoor hij niet meer verder mocht spelen. Aan het eind van het kwart was de stand 82-54. In het laatste kwart geloofden de Belgen het wel (slechts 9 punten) en was er bij Donar veel speeltijd voor Wietze Nossek en Délé Adetunji.

Topscorers bij Donar waren Malik Miller met 18 punten, Dane Erikstrup met 13 punten en Evan Taylor met 11 punten.

Komende woensdag speelt Donar een thuiswedstrijd in de ENBL tegen Fyllingen Lions uit Noorwegen.