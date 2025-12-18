Kandidatenlijst CDA telt nieuwelingen op plek 2 en 4

Jalt de Haan - Foto via CDA Groningen

Het CDA Groningen heeft donderdag de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart gepresenteerd.

Lijsttrekker Jalt de Haan wordt gevolgd door diverse nieuwe namen. Op plek twee staat Jint Hoeksema. De 31-jarige is een bekend gezicht uit de Groningse sportwereld. Ze is bestuurslid van de Groningse sportkoepel en was eerder voorzitter van voetbalvereniging GroenGeel.

Op plek drie staat het huidige raadslid Izaäk van Jaarsveld (30) uit Hoogkerk. Hij wordt gevolgd door nieuwkomer Jeffrey Noordveld. De 34-jarige Noordveld woont op woonwagenlocatie De Kring en is leerkracht op het Noorderpoort. Etkin Armut, tegenwoordig Tweede Kamerlid, en voormalig profvoetballer Kurt Elshot sluiten de rij af.

“Dit is een lijst vol Groningers, Ten Boersters en Harenaren die weten wat er speelt in hun straten, wijken en dorpen,” aldus Jalt de Haan. “Met dit team heb ik alle vertrouwen in een prachtig verkiezingsresultaat.”