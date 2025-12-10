Justitie blijft bij drie jaar celstraf voor verdachte mishandeling baby

Foto: Rechtspraak.nl

Het Openbaar Ministerie blijft vasthouden aan drie jaar cel voor een 28-jarige man uit Groningen. Dat meldt DvhN woensdagmiddag. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn bijna drie maanden oude zoontje.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij ruim twee jaar geleden, op zijn eerste ‘papadag’, zijn zoontje van drie maanden met zijn gebalde vuist heeft geslagen. Even later zag hij de baby grauw en apathisch op de bank liggen en belde hij zelf de hulpdiensten.

In juli eiste het Openbaar Ministerie ook al drie jaar cel. De rechtbank vond toen dat er nog extra onderzoek nodig was en schorste de zaak. Een forensisch arts van het NFI moest nadere uitleg geven over het letsel. Deze woensdag kwam het rapport: de forensisch arts concludeerde dat het letsel bij het kind niet medisch verklaarbaar is en dat de krachten die nodig waren om dit letsel te veroorzaken ernstig waren.

Het Openbaar Ministerie blijft daarom bij de aanklacht van poging tot doodslag en bij de eerder geformuleerde eis van 36 maanden cel, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. De advocaat van de verdachte pleit voor vrijspraak. De verdediging benadrukte dat haar cliënt verantwoordelijkheid neemt en betreurt wat er is gebeurd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.