Jorden van Foreest neemt het op tegen vier jonge schaaktalenten bij opening Chessfestival Groningen

Foto: Jan Hendrik van der Veen

Het Chessfestival Groningen is deze maandag offcieel begonnen. Dat begon meteen met de ‘kers op de taart’ aldus de organisatie: Grootmeester Jorden van Foreest begon aan een bijzondere, twee dagen durende simultaanschaak tegen vier jonge toptalenten.

Commissaris van de Koning René Paas opende het festival en verrichtte ook de eerste officiële zet. Dat deed hij, namens Van Foreest, tegen de tienjarige Bram van Dam uit Ten Boer.

Van Foreest groeide op in Groningen en behoort al jaren tot de beste schakers van Nederland. Hij speelt op deze maandag en op dinsdag vier partijen tegelijk aan vier borden tegen een aantal grote Nederlandse jeugdtalenten. Elke speler krijgt 50 minuten bedenktijd, met vijf seconden extra per zet.

Naast de simultaanschaak wordt de komende week het ‘echte’ toernooi van het Chessfestival Groningen gehouden bij de ACLO aan het Blauwborgje op de Zernike Campus. Het is inmiddels het sterkst bezette open schaaktoernooi van Nederland. Het toernooi bestaat al ruim zestig jaar en was tot in de jaren tachtig een Europees wereldkampioenschap voor de jeugd.

Daarna is het toernooi uitgegroeid tot een open toernooi voor clubschakers en ervaren spelers in het spel. Het Chessfestival trekt ook dit jaar veel sterke schakers. Twaalf grootmeesters, internationale meesters en een vrouwengrootmeester doen mee aan het open toernooi.

Het festival loopt nog tot en met dinsdag 30 december.