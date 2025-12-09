Jongen (16) vermist, politie start Burgernetactie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is dinsdagavond op zoek naar een 16-jarige jongen die vermist wordt. Om de tiener te vinden is er een Burgernetactie op touw gezet.

De jongen werd voor het laatst gezien op de Westerhavenstraat. Daar vertrok hij om 20.15 uur op een zwarte Sparta-damesfiets. Opvallend detail is dat deze fiets een oranje krat voorop heeft staan. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. “De jongen die wij zoeken heeft een lichte huidskleur, is 1.80 meter lang en hij heeft kort donkerblond haar”, vertelt de politie. “Hij draagt een bril en tijdens zijn vermissing droeg hij een wollen jas met gouden knopen, een zwarte spijkerbroek en donkergrijze/donkerrode Nike-schoenen.”

Mensen die de tiener gezien hebben, of weten waar hij op dit moment verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.