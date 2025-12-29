Jenning de Boo verzekert zich van Olympisch ticket op 1.000 meter

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft de 1.000 meter gewonnen op het Olympische Kwalificatietoernooi schaatsen in Heerenveen. De 21-jarige Groninger heeft zich zo verzekerd van een Olympische ticket naar Milaan. Dat deed hij eerder al op de 500 meter.

De Boo verloor eerder deze maand zijn baanrecord op de 1.000 meter aan de Amerikaan Jordan Stolz. Maandag legde de Groninger de kilometer af in 1.06,84 minuut, de tweede tijd ooit geschaatst in Thialf. Daarmee komt De Boo binnen een halve seconde van de tijd van Stolz.