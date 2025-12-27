Jenning de Boo plaatst zich met toptijd voor Olympische Spelen

Foto: Rieks Oijnhausen

Schaatser Jenning de Boo uit Groningen heeft zich zaterdag geplaatst voor de Olympische Spelen van Milaan, dankzij een toptijd op het ijs van Heerenveen.

De 21-jarige De Boo realiseerde op de 500 meter een tijd van 33,96 seconden. Dat is de op één na snelste tijd ooit gereden in Heerenveen. De Amerikaan Jordan Stolz reed kortgeleden een baanrecord van 33,90 seconden. In de eerste van de twee omlopen kwam De Boo tot 34,36, waar zijn grote concurrent Sebas Diniz 0,24 seconden rapper was.

Tijdens de tweede omloop, anderhalf uur later, reden beide favorieten tegen elkaar. Diniz opende de eerste 100 meter (opnieuw) in 9,48, waar De Boo 9,58 liet optekenen. Dankzij zijn hogere snelheid en superieure bochten finishte de Stadjer ruim voor Diniz, die ditmaal 34,45 liet noteren.

De Boo is nu zeker van de Olympische Spelen. Diniz en de nummer drie, Joep Wennemars, moeten afwachten. Er mogen in totaal namelijk slechts negen schaatsers naar Milaan. Wie dat zijn, wordt pas dinsdag duidelijk, na afloop van het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi.

De Boo toonde zich na zijn race opgelucht voor de camera’s van de NOS: “Het was niet normaal, zo spannend. Ik was geschrokken van de eerste omloop. Ik verloor bijna het geloof in mezelf. Maar dit is een ongelooflijke ontlading. Het doel dat ik mezelf stelde is nu werkelijkheid. De eerste omloop doet mentaal zoveel van je. In de tweede omloop kwamen de frustratie en agressie boven. Ik heb er echt voor moeten strijden. Respect voor Sebas Diniz.”

Voor De Boo is het toernooi nog niet voorbij. Maandag wil hij zich ook op de 1000 meter plaatsen voor de Olympische Spelen van februari volgen jaar.