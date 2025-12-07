Jenning de Boo genomineerd voor Sportman van het Jaar

Foto: Rieks Oijnhausen

Langebaanschaatser Jenning de Boo is genomineerd voor het NOC*NSF Sportgala in de categorie ‘Sportman van het Jaar’. De nominaties werden zondagavond bekendgemaakt.

De Boo kent een succesvol jaar, waarin hij de wereldtitel op de 500 meter pakte en WK-zilver veroverde op de 1.000 meter. Bovendien werd hij Europees kampioen sprint. Hij neemt het bij het gala op tegen geduchte concurrenten, waaronder wielrenner Matthieu van der Poel en baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Afgelopen weekend kwam De Boo in actie op de derde World Cup van het seizoen in Heerenveen. Daar toonde concurrent Jordan Stolz uit Amerika zich oppermachtig. De Amerikaan schaatste niet alleen De Boo’s baanrecords op de 500 en 1.000 meter uit de boeken, hij vestigde ook een record op de 1.500 meter. De Boo liet na afloop zijn frustratie blijken over de races: “Ik heb mijn stinkende best gedaan. De komende dagen ga ik deze races terugkijken. Ik weet dat ik harder kan. Maar vandaag lukte dat even niet.” Komend weekend komt De Boo in actie tijdens de vierde World Cup die in het Noorse Hamar wordt verreden.

De concurrentie voor de prestigieuze titel is groot. Lavreysen werd dit jaar de eerste baanwielrenner met vier gouden medailles op een wereldkampioenschap. Van der Poel won onder meer een etappe in de Ronde van Frankrijk, schreef Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn naam en werd wereldkampioen bij het veldrijden.

De nominaties zijn gekozen door een vakjury van sportkoepel NOC*NSF, onder leiding van voorzitter Bas van de Goor. Deze jury, bestaande uit onder andere Arjen Robben, Dafne Schippers en Bettine Vriesekoop, bepaalt vijftig procent van de uitslag. De andere vijftig procent wordt bepaald door een digitale stemming onder topsporters en coaches die op 8 en 9 december hun stem uit mogen brengen.

Tijdens een gala op 17 december wordt bekendgemaakt of De Boo in de prijzen is gevallen. Behalve ‘Sportman van het Jaar’ worden tijdens deze avond ook ‘Sportvrouw van het Jaar’, ‘Sportcoach van het Jaar’ en ‘Sportploeg van het Jaar’ bekendgemaakt.