Janette Bosma trekt kar Partij voor de Dieren richting raadsverkiezingen

Janette Bosma is de voorvrouw voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De Partij voor de Dieren maakte afgelopen zomer haar conceptkandidatenlijst bekend.

Janette Bosma is sinds 2022 gemeenteraadslid en sinds dit jaar fractievoorzitter, naast haar werk als beleidsadviseur bij Noorderpoort. Tijdens haar studie vond ze de weg naar deze partij. “Dat was natuurlijk allereerst vanwege mijn liefde voor dieren en natuur, maar toen in ging studeren las ik steeds meer over klimaatverandering. En dat bracht me wel naar deze partij, want de keuzes van de Partij voor de Dieren hebben we nodig om de toekomst en de gemeente leefbaar te houden.”

Vergroenen is het belangrijkste speerpunt van de partij. “Om van Groningen de groenste gemeente van Nederland te maken.”

Zo noemt Bosma het nieuw aangelegde Zuiderplantsoen een goed voorbeeld van vergroening. “Maar je ziet in de rest van de gemeente nog veel verstening is. Daar kunnen nog best wat bomen toegevoegd worden. Dat is goed tegen klimaatverandering, voor de biodiversiteit, maar ook voor het geluksgevoel en de gezondheid.”

Een ander onderwerp is verbinding. “We denken dat voedsel een goede verbindfactor kan zijn. Zo willen we in elke wijk of buurt een voedseltuin en een buurthuis, zodat mensen samen kunnen koken en eten.” Verbinding kan volgens Bosma ook door cultuur: “Daarvoor moet cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. We willen dat musea gratis opengesteld worden, zodat iedereen kan ervaren hoe cultuur je ook gelukkig kunt maken. Ook kan het zorgen voor verbinding.”

Andere kandidaten op de lijst

Op de lijst staan Linda Wijnalda op plek twee en Bart Hekkema op nummer drie. Op de laatste plek staat Ines Kostić, bekend als Tweede Kamerlid.

Tot eind januari leek Wesley Pechler de logische lijsttrekker voor de PvdD. Maar hij deed een stapje terug en droeg het fractievoorzitterschap van de partij over aan Bosma. Met een 17e plek op de lijst voor de komende verkiezingen maart is een terugkeer voor Pechler in de gemeenteraad onwaarschijnlijk. Logisch, want Pechler liet in januari al weten te weinig energie te voelen om nog een raadsperiode een zetel in te nemen.

Op de achttiende plaats van de kandidatenlijst met twintig namen staat Kirsten de Wrede. Daarmee neemt de partij afscheid van De Wrede als lijsttrekker, nadat de geboren Friezin de afgelopen twee raadsverkiezingen de kar trok. Met de vier zetels die de Partij voor de Dieren in 2022 in de wacht sleepte veroverde De Wrede ook een plek in het gemeentebestuur. Naast dorpswethouder voor Haren en omgeving werd ze ’s lands eerste bestuurder die speciaal werd aangesteld rond de zogenaamde ‘eiwittransitie’.