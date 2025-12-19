Jaar detentie en jeugd-tbs voor gewelddadige overval op pandjeshuis Oude Ebbingestraat

Foto: 112 Groningen

De man die in november 2024 een gewapende overval pleegde op een pandjeshuis aan de Oude Ebbingestraat is vrijdag veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie en de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) met voorwaarden.

De man uit Zwolle liep op vrijdag 8 november de winkel binnen met zijn gezicht deels bedekt. Hij had een groot keukenmes bij zich en eiste telefoons van aanwezigen en riep dat het om een overval ging. Toen een medewerker weigerde zijn telefoon af te geven, stak de man hem in het bovenbeen. Ook bedreigde hij een klant en de eigenaar van de winkel met het mes.

De dader probeerde daarna geld te pakken uit de kassa en een geldkistje, maar dat lukte niet. Vervolgens vluchtte hij te voet weg. Na de overval startte de politie direct een grote zoektocht. Er werden camerabeelden van de verdachte verspreid en er kwamen tips binnen. In januari 2025 werd de verdachte aangehouden en bekende hij de overval.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had een zwaardere straf geëist tegen de overvaller. De officier van justitie vroeg om vijftien maanden jeugddetentie en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel. Volgens de verdediging wilde de man de telefoons van de slachtoffers niet houden, maar alleen voorkomen dat zij de politie zouden bellen. Daarom zou er volgens de advocaat geen sprake zijn van diefstal.

De rechtbank ging daar niet in mee. Volgens de rechters heeft de man de telefoons met geweld en bedreiging afgepakt en had hij daar tijdelijk volledige controle over. Dat is volgens de wet diefstal, ook als de spullen later worden achtergelaten.

De rechtbank hield bij het bepalen van de straf wel rekening met de psychische problemen van de verdachte. Deskundigen stellen dat hij lijdt aan meerdere stoornissen, waaronder autisme en een psychotische stoornis. Daardoor kan hij zijn gedrag moeilijk sturen. De rechtbank vindt daarom dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wel strafbaar. Omdat hij sociaal-emotioneel functioneert als een jongere, is het jeugdstrafrecht toegepast. Volgens psychologen en psychiaters is de kans groot dat de man opnieuw geweld zal gebruiken als hij niet intensief wordt behandeld. Ook met begeleiding blijft dat risico aanwezig.