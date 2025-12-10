Inzending voor ‘Beste Groninger Film 2025’ geopend

Jetze Koper (r) neemt de prijs in ontvangst. Foto: Annelies van Santen

De competitie voor de Beste Groninger Film 2025 is deze woensdag weer van start gegaan. Dat betekent dat filmmakers uit de provincie hun nieuwste werk kunnen insturen voor de twaalfde editie van de regionale filmwedstrijd.

De competitie is bedoeld om filmproducties met een duidelijke link met Groningen een podium te geven. Dat kan gaan om films die in de provincie zijn gemaakt, een Gronings thema hebben of waarvan de makers uit Groningen komen. Alle genres zijn welkom: van fictie en non-fictie tot animatie, experiment en speelfilm. Zowel professionals als talentvolle amateurs mogen meedoen.

Filmmakers kunnen maximaal twee films inzenden. Voor fictie en non-fictie geldt dat de film in 2025 voor het eerst openbaar te zien moet zijn geweest, bijvoorbeeld in de bioscoop, op festivals of online. Voor de Talent Award moeten regisseurs tussen de 16 en 24 jaar zijn en geen eerdere winnaar van deze prijs. Hun films hoeven niet al in première te zijn geweest, maar moeten wel in 2025 zijn geproduceerd. Daarnaast moet er altijd een duidelijke band met Groningen zijn, zoals een Groningse maker, locatie of crew.

Inzenden kan tot en met zondag 11 januari 2026. Na de sluiting worden de genomineerden bekendgemaakt. Naast juryprijzen is er ook een publieksprijs. De feestelijke uitreiking staat gepland voor zaterdag 28 februari 2026 in Forum Groningen, dat samen met OOG TV en de Groninger Archieven de competitie organiseert.

Wie mee wil dingen naar de prijzen, vindt hier meer informatie over de voorwaarden. Inschrijven kan via dit formulier.