Inzamelactie Kerstpakketten Korrewegwijk en De Hoogte

Buurtbewoners uit de Korrewegwijk en De Hoogte gaan mensen in de wijk helpen die een extra steuntje kunnen gebruiken in de decembermaand. Deze week wordt daarom druk ingezameld voor een speciale kerstpakkettenactie. Initiatiefnemers GoeieBuurt en het Bewonersplatform De Hoogte roepen inwoners op om producten te doneren.

Op meerdere locaties in de wijk kunnen mensen tot en met vrijdag hun spullen inleveren. Naast etenswaren worden ook verzorgingsproducten en speelgoed ingezameld.

Volgens teamleider GoeieBuurt Lily Lanser is de betrokkenheid in de wijken groot. “We zien dat er veel behoefte is aan deze actie. Tegelijkertijd melden ook veel bewoners zich om te helpen,” zegt Lanser.

De pakketten worden uitgedeeld op woensdag 17 december bij de Weggeefwinkel aan de Almastraat.