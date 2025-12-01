Internetkast kapotgetrokken bij sloop van flats in De Hoogte: ‘Verdeelkast niet op tijd weggehaald’

Foto: Rieks Oijnhausen

De sloop van twee rijen flats aan de Asingastraat in De Hoogte is maandag begonnen. Dat ging niet helemaal van een leien dakje: tijdens de werkzaamheden werd een internetkast van Ziggo uit de grond getrokken, waardoor een deel van de buurt zonder internet, televisie en telefoon kwam te zitten.

De sloop van de woningen gebeurt in opdracht van woningcorporatie De Huismeesters. Een woordvoerder van de corporatie geeft aan dat een verdeelkast van Ziggo is geraakt tijdens de sloopwerkzaamheden: “De werkzaamheden stonden al een tijd gepland. We hebben Ziggo gevraagd om de kast weg te halen voordat de sloop begon. Ziggo zou de kast vrijdag weghalen, maar dat is niet gelukt. Daardoor is de kast, die er dus niet had moeten staan, toch geraakt.”

Een woordvoerder van Ziggo laat weten dat ongeveer zestig klanten zonder internet zitten door de storing. Een woordvoerder vertelt: “Zo’n zestig van onze klanten zijn getroffen door de storing. Omdat de schade is ontstaan op een sloopterrein, is de reparatie complexer dan normaal. Daarom is niet goed in te schatten wanneer alle klanten weer internet hebben.”

De woordvoerder van De Huismeesters is, na contact met een projectleider van Ziggo, optimistischer: “De eerste huishoudens zijn inmiddels weer aangesloten en de rest van de getroffen adressen zou ook vandaag weer internet moeten hebben. Wij houden wel een vinger aan de pols om te kijken dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.”

‘Afknabbelen’ flats voor nieuwe appartementen

De 160 oude woningen worden stukje voor stukje afgebroken, zodat omwonenden zo min mogelijk hinder hebben. De gebouwen worden dus niet in één keer omver gehaald en in plaats daarvan gecontroleerd ‘afgeknabbeld’. Daardoor komen er minder harde klappen en blijft de overlast beperkt. Met watersproeiers wordt bovendien voorkomen dat er veel stof vrijkomt tijdens de sloop.

De sloop begon in oktober al met het verwijderen van bomen in de straat. Daarna volgde het saneren van asbest. Nu worden de gebouwen langzaam afgebroken en vanaf volgende zomer begint de bouw van nieuwe flatwoningen op dezelfde plek. Aan beide kanten van de straat komt een complex met vijf verdiepingen en tachtig energiezuinige appartementen. Als alles volgens plan verloopt, worden de eerste nieuwe appartementen in juni 2027 opgeleverd. De laatste woningen volgen in november van dat jaar.