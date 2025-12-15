Ineke van Gent wordt bestuurslid bij Instituut Mijnbouwschade Groningen

Foto via Instituut Mijnbouwschade Groningen

Ineke van Gent treedt per 1 januari 2026 toe tot het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Zij volgt Els van Schie op, die per 1 februari 2026 vertrekt.

Van Gent krijgt binnen het bestuur de portefeuille die gaat over sociale en maatschappelijke zaken: “Als bestuurder van het IMG draag ik graag bij aan de missie om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken dan in het verleden. De aanvrager moet daarbij altijd centraal staan. Ik wil mij inzetten voor mensen die te maken hebben met materiële en immateriële mijnbouwschade. Er is nog veel te doen – ook voor niet-aanvragers die wel baat hebben bij ondersteuning of een vergoeding. Zij kunnen op mijn inzet rekenen en ik zie uit naar een nadere kennismaking met diverse betrokkenen op dit dossier.”

Van Gent is nu nog burgemeester van Schiermonnikoog. In april liet Van Gent weten te stoppen op het eiland, omdat ze op haar 68ste terug wil naar Stad en op zoek is naar ‘meer vrijheid voor maatschappelijke en politieke activiteiten en nieuwe avonturen’. Voor haar burgemeesterschap was Van Gent veertien jaar lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Eerder was zij actief in de Groningse politiek. Tussen 1985 en 1994 zat zij in de gemeenteraad van Groningen, eerst voor de PSP en later voor GroenLinks. Vanaf 1990 was Van Gent fractievoorzitter voor haar partij. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer werkte Van Gent bij de Nederlandse Spoorwegen. In 2017 werd zij benoemd tot burgemeester van Schiermonnikoog.

IMG-bestuursvoorzitter Henk Korvinus laat weten blij te zijn met de komst van Van Gent: “Ze is een ervaren bestuurder met een brede staat van dienst, onder andere als Kamerlid en binnen het lokale en regionale bestuur. Met haar achtergrond en expertise zijn wij ervan overtuigd dat zij via de sociaal-maatschappelijke portefeuille een waardevolle bijdrage zal leveren aan het bestuur van het IMG. Zij is een enthousiaste gesprekspartner met duidelijke affiniteit voor ons werkgebied en binnenkort ook weer woonachtig in de stad Groningen.”