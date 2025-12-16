“In het weekend kouder, boterzachte Kerstmis lijkt onwaarschijnlijk”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Het weerbeeld lijkt de komende week te gaan veranderen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het de komende dagen nog grijs, maar lijkt het vanaf het weekend kouder te worden.

“Woensdag is het bewolkt en is er kans op een licht spatje motregen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 9 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind , kracht 2 tot 3.

Donderdag en vrijdag is het opnieuw overwegend bewolkt. Vaak is het droog, maar donderdag kan het lokaal tot een licht buitje komen. Dan wordt het 9 en vrijdag 11 graden.”

“Tijdens het weekend wordt het kouder met een naar oost tot zuidoost draaiende wind. Overdag wordt het dan nog een graad of 5. Ook de aanloop naar en tijdens de Kerstdagen is het aan de koude kant. Het begint er steeds meer naar uit te zien dat ook Kerstmis koud gaat verlopen met misschien zelfs wel een graadje nachtvorst door een hogedrukgebied boven Scandinavië en oostenwinden. Echte kou zit echter ver in het noordoosten zodat een heuse winterinval, ondanks de oostelijke stroming niet aan de orde is.”

“Natuurlijk is het nog (te) ver weg voor details, maar een boterzachte kerstmis, zoals we die zo vaak meemaken is behoorlijk onwaarschijnlijk. Meer weer en het weer richting en tijdens de Kerstdagen lees je op de weerpagina of is te beluisteren rond de klok van 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”