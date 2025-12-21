Deels in Stad opgenomen Tatort-aflevering vanavond te zien op Duitse tv

Regisseur Hans Steinbichler (midden) met acteurs Gaite Jansen (links) en Wotan Wilke Möhring (rechts) Foto: NDR/Georges Pauly

De Tatort-aflevering die eind vorig jaar in Groningen werd opgenomen, is zondagavond te zien op de Duitse zender ARD. De dubbele aflevering speelt zich deels af in Stad en werd onder meer gefilmd bij het UMCG, de Noorderhaven en de Ossenmarkt.

De opnames voor de aflevering ‘Ein guter Tag’ (een goede dag) vonden plaats op maandag 2 december 2024. De filmploeg werkte op verschillende locaties, waaronder de Noorderhaven, de Spilsluizen en het Hanzeplein. Op sommige plekken werden straten tijdelijk afgezet voor de opbouw en de draaidag.

Het verhaal draait om de verdwijning van een Duitse toerist in het Duits-Nederlandse grensgebied. Voor het onderzoek wordt de Duitse federale rechercheur Thorsten Falke naar Nederland gestuurd. Al snel blijkt dat de vermiste man een undercoveragent is en dat de zaak te maken heeft met internationale drugshandel.

In de aflevering werken Duitse en Nederlandse rechercheurs samen. Naast Wotan Wilke Möhring en Denis Moschitto speelt ook de Nederlandse actrice Gaite Jansen een hoofdrol. Zij vertolkt de Nederlandse rechercheur Lynn de Baer.

De Tatort in Groningen is een internationale coproductie van de Duitse omroep NDR en de NPO. Naast Stad werd er ook gefilmd in onder meer Delfzijl, Emden en Hamburg. Tatort is al sinds 1970 op televisie en is een van de bekendste misdaadseries in Duitsland.

Ein guter Tag begint zondagavond om 20.15 uur op ARD. Het tweede deel Schwarzer Schnee (Zwarte Sneeuw) volgt om 21.45 uur. Hieronder kijk je alvast de trailer.