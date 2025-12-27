In de nacht naar zondag kans op gladheid, zondag overdag vrij koud

Foto: Joris van Tweel

Zondag is het vrij zonnig, maar een stuk kouder dan zaterdag. In de nacht van zaterdag naar zondag kan gladheid ontstaan.

De zondag begint mogelijk met mist. Daarna laat de zon zich ook zien. Het wordt maximaal 3 graden. De wind is zwak tot matig en draait in de loop van de ochtend naar zuidwest tot west. Later in de middag neemt de bewolking toe en in de nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Maandag is er veel bewolking met later op de dag misschien wat lichte motregen. Het wordt 5 tot 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. ‘s Nachts vriest het niet meer. Dinsdag weinig verandering.