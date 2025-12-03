IJshockeyrivalen bundelen krachten voor Beatrix Kinderziekenhuis

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De twee grootste ijshockey-rivalen van het noorden gaan samen geld inzamelen voor de kinderen van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Het gaat om GIJS Groningen en OG Capitals Leeuwarden. Met steun van hun hoofdsponsors Marne Mosterd en OG Clean Fuels bundelen ze hun krachten, achterban en zichtbaarheid voor een grootschalige inzamelcampagne. De opbrengsten ondersteunen projecten die het verblijf van zieke kinderen en hun families lichter maken, zoals speelruimtes en creatieve activiteiten.

De aftrap is op zaterdag 20 december, met een benefietwedstrijd tussen beide selecties in de 11stedenhal in Leeuwarden. Naast de wedstrijd is er een veiling van gesigneerde shirts, een wedstrijd puck gooien en een teddy toss. Waarbij supporters knuffels op het ijs gooien voor de kinderen in het ziekenhuis. Supporters, bedrijven en inwoners kunnen ook geld doneren.

”Op het ijs zijn we elkaars grootste concurrent, maar voor kinderen in het ziekenhuis spelen we in hetzelfde team”, zegt Tycho Hoeben, aanvoerder van de OG Capitals. Collega Guy Kunst van GIJS vult aan: “Dit is precies waarom sport zo krachtig is: je kunt er samen iets mee betekenen dat veel groter is dan het spel zelf.”