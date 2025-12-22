IJsbaan weekend lang zonder vaste regels: WinterFun Kardinge trekt veel bezoekers

Foto: Sport050 (via Facebook)

Even geen vaste rondjes van vierhonderd meter linksom, maar gezelligheid, sport en plezier. Afgelopen weekend stond ijsbaan in Kardinge in het teken van WinterFun Kardinge. Een groot succes, laat Sport050 maandag weten.

Tijdens WinterFun Kardinge werden bijna alle normale ijsbaanregels losgelaten. Bezoekers mochten het ijs op met spullen die normaal niet zijn toegestaan: opblaasbare krokodillen, oude houten sleetjes en zelfs een driewieler werden gebruikt op de 400-meterbaan. Ook was het toegestaan om met gewone schoenen het ijs op te gaan. Wie wilde, mocht zelfs een rondje de ‘verkeerde’ kant op.

Het evenement trok vooral veel gezinnen met kinderen. Overal op de baan waren lachende jonge gezichten te zien. Kinderen gleden met sleetjes over het ijs, anderen schaatsten mee of gebruikten bijzondere hulpmiddelen. De ijsbaan was toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen die normaal niet schaatsen. Naast het schaatsen en glijden konden bezoekers genieten van warme drankjes, zoals glühwein en warme chocolademelk.