Hunze en Aa’s oefent met noodschotten tegen overstromen bij sluis Meerstad, nood maakt deugd voor nieuwe brug

Foto via Bureau Meerstad

Bij de sluis tussen het Slochterdiep en het Woldmeer plaatst waterschap Hunze en Aa’s komende dinsdag een aantal grote noodschotten, als oefening om te testen hoe het Woldmeer kan worden gebruikt als noodberging.

Bij de sluis worden twee schotten boven op elkaar geplaatst in een constructie van ongeveer 25 meter lang. Elk schot is circa drie meter hoog. Door de ruimte tussen de schotten aan te passen, blijft de instroom van water naar het Woldmeer regelbaar. Voor extra veiligheid krijgt de constructie een dubbele uitvoering, wat neerkomt op in totaal vier schotten.

Noodbergingen zijn speciaal ingerichte gebieden waar bij dreigende overstromingen door langdurige neerslag gecontroleerd water kan worden opgevangen. Het Woldmeer bij Meerstad is zo’n noodbergingsgebied. Vanuit het Slochterdiep kan water naar het meer worden geleid, zodat het waterpeil in het Eemskanaal en het Slochterdiep daalt.

Op verzoek van bureau Meerstad blijven de noodschotten na de oefening staan. Ze komen goed uit bij de bouw van de nieuwe beweegbare brug bij sluis Meerstad tussen Tersluis en De Zeilen. Deze nieuwe brug vervangt de tijdelijke brug als directe verbinding tussen het bestaande en het nieuw te bouwen deel van de wijk. De nieuwe brug wordt geschikt voor auto- en vrachtverkeer, fietsers en voetgangers. Ook de sluis tussen het Woldmeer en het Slochterdiep wordt verduurzaamd en krijgt een terugpompinstallatie om het Woldmeer schoon te houden.