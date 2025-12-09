foto Marijn Boere

Dirigeer je eigen leven tijdens het How to Conduct Life Festival

Morgen kleurt De Oosterpoort in Groningen in het teken van liefde, vrijheid en zelfexpressie tijdens het How to Conduct Life Festival van het Noord Nederlands Orkest. In de OOG Ochtendshow vertelde projectleider Lily Lanser vanochtend waarom dit geen doorsnee festival wordt, maar een avond die je laat nadenken én laat dansen.

Centraal staat het bijzondere leven van Alma Mahler. Toen zij op haar negentiende trouwde, kwam ze in de schaduw te staan van haar man Gustav Mahler, een van de belangrijkste dirigenten van zijn tijd. Binnen het huwelijk kon ze niet volledig zichzelf zijn: zo stopte ze met het maken van muziek, “terwijl ze een jonge, talentvolle en charismatische vrouw was,” aldus Lanser. Toch wist de slimme en rebelse Alma haar eigen weg te vinden en uit te groeien tot veel meer dan ‘de vrouw van’.

Aan de hand van thema’s als liefde, vrijheid en jezelf kunnen zijn, maak je tijdens het festival kennis met kunst, lezingen, workshops en muziek die inspireren om, net als Alma, de dirigent te zijn van je eigen leven. Op het programma staan onder meer componist Anne-Maartje Lemereis, queer performer Lola Lasagna, de Sekszusjes en spoken-wordartiest Cissy Joan. Het Noord Nederlands Orkest brengt bovendien een indrukwekkend live-fragment uit Mahler’s Achtste symfonie, als uniek voorproefje op de inmiddels uitverkochte concertreeks.

Het festival start om 18:30 uur en eindigt rond 23:30 uur, met als feestelijke afsluiter een afterparty met DJ Ko Kliko. Voor kaarten en meer informatie kun je terecht op de website van SPOT of het Noord Nederlands Orkest. En wil je alvast een tip van Lily Lanser horen over wat je écht niet mag missen? Luister dan vooral het fragment hieronder.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures.