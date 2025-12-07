Hortus in december en januari gratis toegankelijk

Foto: Agnes Monkelbaan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42560980

De Hortus in Haren is tot begin januari gratis te bezoeken. De actie valt samen met het moment waarbij de toekomst van de botanische tuin volop in ontwikkeling is.

“Tot en met 31 januari is de Hortus gratis toegankelijk voor alle bezoekers”, laat de Hortus weten. “Zo kan iedereen genieten van deze prachtige parel.” Daarbij wordt wel opgemerkt dat in de kerstvakantie, de periode van 22 december tot en met 4 januari, de Hortus gesloten is. Ondertussen is de toekomst van de Hortus volop in ontwikkeling. De gemeente is sinds twee jaar eigenaar van het terrein. Voor de toekomst van het gebied, waar ook de Biotoop en een nabijgelegen parkeerterrein aan de Kerklaan onderdeel van uit maken, zijn drie perspectieven ontwikkeld waar de komende tijd wensen en bedenkingen over geuit kunnen worden.

Zo is er de optie ‘Groene Parel’, waarbij zoveel mogelijk de huidige rol van de Hortus behouden worden, een ‘Trekpleister’, waarbij de tuin wordt omgeturnd tot regionale attractie en een ‘Woonlandschap’, waarbij er woningen komen bij de Hortus en Biotoop. Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) en Vrienden van de Hortus pleiten voor een sterke Hortus als educatief centrum voor natuur en duurzaamheid, in samenwerking met natuurorganisaties, en willen de Hortus behouden als botanische tuin, niet als park, met inkomsten uit woningbouw op het naastgelegen Biotoop-terrein om de Hortus te versterken.