Hooghoudt verruilt na 137 jaar de Stad voor Gent

De productie van Hooghoudt in Groningen (foto: Erick Bakker)

De laatste flessen jenever zijn gevuld in de distilleerderij Hooghoudt in Euvelgunne. Het bedrijf verlaat volgende maand de Stad en daarmee verliezen 35 medewerkers hun baan.

Hooghoudt was jarenlang een succesvolle distilleerderij in de Nieuwe Ebbingestraat, waar het floreerde met eigengemaakte alcoholica die nergens anders verkrijgbaar waren. Aan het einde van de twintigste eeuw verhuisde het bedrijf naar een nieuw complex op Euvelgunne. De laatste jaren leed het verlies.

In mei werd Hooghoudt verkocht aan het Franse La Martiniquaise. In eerste instantie leek er toen, behalve de overname, niet veel te veranderen in de productie: die zou gewoon in Groningen blijven en de medewerkers hielden hun banen. In juli werd duidelijk dat de productie van Hooghoudt jenever toch naar de productielocatie van La Martiniquaise in het Belgische Gent zou verhuizen.

Met de verhuizing valt Hooghoudt sinds haar oprichting voor het eerst buiten Groningse handen. Het merk blijft wel bestaan , aan de verpakking verandert niets en de meeste dranken van Hooghoudt blijft La Martiniquaise maken. Maar dit gebeurt nu wel buiten de Stad.