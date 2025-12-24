Honderdste woning in Vogelbuurt verduurzaamd

Foto: Vogelnbuurt

Nijestee verbetert de komende jaren meer dan 500 woningen in de Vogelbuurt, samen met aannemer Dura Vermeer. De honderdste woning is inmiddels klaar.

De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger, zodat bewoners er prettig kunnen wonen. Een bewoner vertelt: “In mijn woning zijn de ramen vervangen, net als de keuken, wc en badkamer. De kozijnen zijn geverfd, en nu worden de dakpannen vervangen en zonnepanelen gelegd.”

Bart Pigge, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo: “Met de honderdste woning zetten we een mooie stap. Samen gaan we aan de slag met de volgende 400 woningen. Deze langdurige samenwerking met Nijestee laat zien wat je bereikt als je samen duurzaam en toekomstgericht bouwt.”

Begin dit jaar startten de werkzaamheden aan de Vinkenstraat (even), Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade, gevolgd door Vinkenstraat (oneven), het Koekoekplein en de Merelstraat. Vanaf komend jaar staan onder andere de Nachtegaalstraat, Oliemuldersweg, het Mezenplein en de Klaprooslaan op de planning. Als alles volgens plan gaat, is het project in 2027 af.