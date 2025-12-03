Hinder voor treinreizigers op Hoofdstation door bouwwerkzaamheden voor nieuwe fietstunnel

Foto via Groningen Spoorzone

Op het Hoofdstation worden in deze en komende maand betonnen wanden in de grond geplaatst op het perron naast het monumentale stationsgebouw. Daarom worden delen van het perron afgezet en zijn winkels tijdelijk minder goed bereikbaar.

De wanden zijn nodig voor de werkzaamheden aan de fietstunnel. De wanden worden met een speciale machine geplaatst die rechte betonnen wanden in de grond maakt, zonder veel trilling of geluid. Zo ontstaat een stevige constructie in de grond, die nodig is om het spoor en de bouw veilig te kunnen uitvoeren.

De werkzaamheden duren de hele maand december en gaan nog enkele weken in januari door. Het werk vindt plaats op het perron tussen het monumentale gebouw en de nieuwe winkelruimtes. Omdat de machine veel ruimte nodig heeft, worden de wanden aangebracht voordat de nieuwe perronkappen worden geplaatst. Hoe de rest van de bouw van de fietstunnel gaat verlopen, is nog niet bekend. Het traject onder het monumentale stationsgebouw wordt eerst zorgvuldig berekend en getekend vanwege de historische waarde van het pand uit 1896.

De werkzaamheden verlopen in twee fases, waarvoor twee verschillende looproutes worden gemaakt. Daardoor zijn een aantal winkels en horecazaken tijdelijk moeilijker bereikbaar vanaf het nieuwe perron. Ze zijn wel via het oude stationsgebouw en een tijdelijk pad te bereiken.