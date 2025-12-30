Hier in Stad neem je op Nieuwjaarsdag een frisse duik om 2026 goed (en koud) te beginnen

Foto: Rieks Oijnhausen

Wie het nieuwe jaar fris wil beginnen, kan tijdens de komende jaarwisseling bij de Hoornseplas en bij Kardinge een nieuwjaarsduik nemen.

Bij de Hoornseplas wordt de nieuwjaarsduik georganiseerd door Thuisbasis Veteranen en Wintergoud. De nieuwjaarsduik bij de Hoornseplas is officieel erkend door Unox. Alle deelnemers krijgen daarom een Unox-muts. Na afloop ontvangen deelnemers een deelnamecertificaat. Ook staat er een kop snert klaar.

Parkeren rond de Hoornseplas is gratis. Meedoen is op eigen risico, maar iedereen is welkom, jong en oud. Aanmelden moet wel, dat kan hier. Vooraf is er een gezamenlijke warming-up. De organisatie vraagt deelnemers om minimaal vijf minuten eerder aanwezig te zijn. Als de duik door extreem weer niet doorgaat, meldt de organisatie dat uiterlijk op 1 januari om 10.00 uur.

Hardlopen voor nieuwjaarsduik bij Kardinge

Een andere mogelijkheid is de RUN & Dip bij Kardinge. Dit evenement combineert hardlopen met een nieuwjaarsduik in het Zilvermeer. Deelnemers lopen maximaal drie rondes van twee kilometer. In elke ronde zit de Kardingerbult. Na het hardlopen kunnen deelnemers een nieuwjaarsduik nemen, maar dat is niet verplicht. Deelnemers kunnen kiezen om alleen te hardlopen, alleen te dippen of beide te doen.

Iedereen vanaf twaalf jaar mag zelfstandig meedoen. Jongere kinderen mogen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Inschrijven voor de Run&Dip kan hier. Na afloop krijgen deelnemers koffie, thee of warme chocolademelk. Handdoeken, een muts en droge kleding moet je zelf meenemen.